Stromanbieter: Als Neukunde abgelehnt? Daran könnte es liegen

Der Einfallsreichtum in der Branche sei durchaus groß: Teilweise würden Foren, in denen wechselfreudige Verbraucher sich austauschen, automatisch gescannt. So aufgespürte E-Mail-Adressen oder Namen könnten dann ebenfalls dazu führen, dass Interessenten abgelehnt werden. Der simpelste Fall, der aber vorkomme: Ein Neukunde schickt gleich mit seinem Neukundenantrag die Kündigung mit. Auch damit steigt das Risiko der Ablehnung. Einzelne Anbieter würden auch die IP-Adressen und Cookies der Interessenten auswerten: Gebe es hier Hinweise auf eine hohe Wechselbereitschaft, etwa, weil der Kunde viel vorab verglichen hat oder auf den Internetseiten der Vergleichsportale gesurft ist, könnte auch das eher für eine Ablehnung sprechen. Manchmal fragen Stromanbieter im Bestellprozess zudem vorab danach, wie lange der Kunde beim Voranbieter war. Auch so lässt sich eine hohe Wechselbereitschaft erkennen.



Eindeutige Kriterien gibt es nicht: Die Anbieter wollen den Spagat schaffen, einerseits möglichst viele Neukunden zu gewinnen – auch über Vergleichsportale –, die dann aber andererseits nach dem Wechsel zu ihnen möglichst nicht mehr weiterwechseln, sondern bleiben. Dabei kann es auch Strategien geben, die nicht legal sind. So bekommen Stromanbieter teils Datensätze mit Email-Adressen von Kunden anderer Anbieter angeboten. Auch diese könnten dann genutzt werden, um die Kunden eher abzulehnen – oder aber sie gezielt abzuwerben.