Stuttgart: Prof. Dr. Rainer Bechtold (Partner)

Professor Bechtold ist Verfasser eines der führenden Kommentare zum deutschen Kartellrecht und – gemeinsam mit seinen Partnern Bosch und Brinker – Mitautor eines Kommentars zum europäischen Kartellrecht. Sein Studium absolvierte er in Freiburg, Berlin und Besançon/Frankreich. Er ist seit 1972 bei Gleiss Lutz, seit 1974 als Partner. Zuvor war er zwei Jahre lang in der Industrie tätig. Bechtold war lange Jahre Mitglied des Vorstands der Studienvereinigung Kartellrecht, deren Ehrenmitglied er heute ist. Er ist außerdem Honorarprofessor für deutsches und europäisches Wirtschaftsrecht an der Universität Würzburg.