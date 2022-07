Tarifvergleich Das sind die besten Rechtsschutz-Versicherungen

Dass gutes Recht teuer ist, ist leider keine Stammtisch-Parole. Bereits ein Urteil in erster Instanz kann je nach Streitwert Anwalts- und Gerichtskosten in vier- bis fünfstelliger Höhe verursachen. Gut, wenn dann die Versicherung einspringt. Auch wenn manche Streitfälle mehr als kurios sind. Der Nachbar einer katholischen Kirche in Düsseldorf zog vor Gericht, weil er sich durch das Glockengeläut – jede Viertelstunde zwischen 7 und 22 Uhr, zuzüglich der Gottesdienste – stark gestört fühlte. Seine Klage empfand er als ein „Akt der Notwehr“ gegen die „Körperverletzung durch den Glockenlärm“. Er wollte der Kirche jegliches Glockengebimmel komplett untersagen.