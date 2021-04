Taxando, Smartsteuer, Mein Elster Die besten Steuer-Apps 2021

Datev ist als IT-Dienstleister auf Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Anwälte und deren Mandanten spezialisiert. Da lässt es aufhorchen, dass Datev unter der Marke Klartax nun bei privaten Steuererklärungen mitmischt. Per Browser oder App (Android und iOS) können Daten eingegeben werden. Die Optik ist aufgeräumt. Punkten will Klartax mit der ständigen Erfassung relevanter Daten. Laufend können Nutzer aus eingebundenen Bankkonten Umsätze als relevant abspeichern. Das klappte im Test gut. Wer aber in einem Zug die Steuererklärung erstellen will, ohne große Vorarbeit, der fühlt sich schnell verloren. Es gibt keine vorgegebene Reihenfolge. Die Bearbeitung erfolgt eher zufällig. Das Risiko, etwas zu vergessen, ist damit groß. Bislang eignet sich der Service nur für simple Fälle. Einkünfte von Selbstständigen, aber auch Arbeitslosen- oder Elterngeld, konnten zum Testzeitpunkt noch nicht verarbeitet werden. Am Ende soll der Nutzer die Daten kontrollieren; dabei bildet Klartax letztlich die offiziellen Formulare ab. Das wird viele überfordern. Im Zweifelsfall will Klartax einen Steuerberater vermitteln; zu dessen normalen Gebühren. Denen will der Dienst keine Konkurrenz machen.