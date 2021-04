Taxando, Smartsteuer, Mein Elster Die besten Steuer-Apps 2021

Ein Foto der Lohnsteuerbescheinigung; ein, zwei weitere Fotos. Mehr braucht Steuergott nicht, um angeblich automatisch eine Steuererklärung zu erstellen und digital abzugeben. Nutzer bekommen sie nicht zu sehen. Sie haften für Fehler, haben aber keine Kontrolle. Wahnsinn? Steuergott-Mitgründer Matthias Raisch sieht es locker: Das System mache keine Fehler. Er hatte früher die App Taxbutler gegründet (an der auch der heutige Gesundheitsminister Jens Spahn beteiligt war, bevor er nach Kritik ausstieg). Die abgefragten Daten seien dem Finanzamt eh bekannt, weil sie von Arbeitgeber und anderen Stellen übermittelt würden. Steuergott brauche sie eigentlich nur für einen Zweck: Nutzer können bis zu 70 Prozent der errechneten Erstattung im Voraus bekommen. Faktisch ist das ein Kurzzeitkredit, zu meist dreistelligem Effektivjahreszins. „Das liegt an der Klientel“, sagt Raisch. Im Schnitt verdienten Kunden nur 20 000 Euro pro Jahr. Komplexere Fälle lehnt Steuergott ab. Kurz nach der angeblichen Absendung der Daten ans Finanzamt kommt eine Mail. So war es im Test. Was übermittelt wurde, ist unklar, eine Bewertung nicht möglich.