Tourismus: BGH verhandelt über Entschädigung bei Ersatz-Urlaub

In der Verhandlung zeichnete sich ab, dass sich die Touristen wohl mit weniger zufriedengeben müssen. 100 Prozent des Reisepreises erschienen dem Senat nur in gravierenden Ausnahmefällen als Entschädigung angebracht. Außerdem äußerten die Richter Zweifel, ob beides zugleich geht: sich für eine ausgefallene Reise entschädigen zu lassen und dann noch Ausgaben für den spontanen Ersatz-Urlaub zurück zu verlangen. Das Urteil wird am Nachmittag erwartet.