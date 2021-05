Tourismusbranche BGH überprüft Bestpreisklauseln von Hotelbuchungsportalen

Viele Touristen und Geschäftsreisende finden ihre Hotels über die großen Buchungsportale wie Booking.com – aber das Bundeskartellamt hält die Geschäftsbedingungen für fragwürdig. Beschränken sogenannte Bestpreisklauseln in den Verträgen mit den Hotels den freien Wettbewerb – auf Kosten der Verbraucher? Das prüft am Dienstag der Karlsruher Bundesgerichtshof (BGH) in einem Kartellverfahren gegen den Marktführer Booking. Ob schon eine Entscheidung verkündet wird, ist offen.