Trotz Klimaschutzpaket Luftverkehrsabgabe steigt, doch das eigentliche Problem bleibt

Und daran will die Bundesregierung offensichtlich nichts ändern. Zumindest gab das Bundesfinanzministerium auf Anfrage des grünen Abgeordneten Stefan Schmidt zu verstehen, dass es an der entsprechenden EU-Mehrwertsteuer-Systemrichtlinie nicht rütteln wolle. Denn, so schreibt die Parlamentarische Staatssekretärin im Finanzministerium Sarah Ryglewski (SPD) in ihrer Antwort, formell sei die EU-Kommission für eine Novellierung zuständig.