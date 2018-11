U-Boote, Toiletten, Rasenheizung Die krassesten Fälle von Steuerverschwendung

130.000 Euro für einen Trinkwasserbrunnen

45.000 Euro sollte in neuer Trinkwasserbrunnen in Köln kosten, am Ende wurden daraus 130.000 Euro. Der Brunnen, der neben Wasser auch Töne von sich gibt, soll künstlerischen Ansprüchen gerecht werden. Deshalb wurde eine externe Firma beauftragt, sowohl Planung als auch Monate wurden deutlich teurer.

Bild: Presse