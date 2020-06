Wieso eigentlich?

Lutz: Die Kleinunternehmen können laut Beschluss in begründeten Ausnahmefällen auch mehr als die 9000 oder 15.000 Euro erhalten. Während zunächst völlig unklar war, was unter „begründeten Ausnahmefällen“ verstanden werden soll, wurde dies durch das am vergangenen Freitag veröffentlichte Eckpunktepapier zu den Überbrückungshilfen mittels eines komplizierten, mehrstufigen Berechnungsschemas konkretisiert. Ein begründeter Ausnahmefall soll demnach dann vorliegen, wenn die Überbrückungshilfe auf Basis der erstattungsfähigen Fixkosten mindestens doppelt so hoch läge wie der maximale Erstattungsbetrag. Der konkrete Erstattungsbetrag hängt dann wiederum vom Umsatzeinbruch ab und beträgt für den 9000 bzw. 15.000 Euro übersteigenden Betrag 40 Prozent bzw. 60 Prozent.