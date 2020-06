Kaum ist ein Regulierungspaket für den Finanzmarkt in Europa verabschiedet, kündigt sich das nächste schon an. Parallel zu den neuen Verordnungen und Richtlinien werden von den europäischen Aufsichtsbehörden technische Regulierungsstandards entwickelt, die die Verordnungen und Richtlinien konkretisieren sollen. Und dann überlegt sich die deutsche Aufsicht noch, wie sie all die neuen Regelungen in ihrer Verwaltungspraxis europakonform auslegen wird. Kein Wunder, dass der Markt aus dem Stöhnen nicht mehr herauskommt.