Umsatzsteuer Chinesen stehen Schlange bei Berliner Finanzamt

Allerdings geben die Zahlen vom Finanzamt Neukölln auch Anlass zur Nachdenklichkeit: Denn während die Zahl der registrierten Händler um 16.000 Prozent in die Höhe schoss, nahm die gezahlte Umsatzsteuer im gleichen Zeitraum weit weniger stark zu, nämlich nur um 840 Prozent auf 134 Millionen Euro in den ersten vier Monaten von 2021. Nach Ansicht von Fachleuten geben die chinesischen Händler nur einen Bruchteil ihrer umsatzsteuerpflichtigen Verkäufe beim deutschen Fiskus an.



Mehr zum Thema: Steuer- und Sozialbetrug blühen in der Coronapandemie, ebenso wie Schwarzarbeit und Subventionstricks – weil Datenschutz und analoge Behörden wirksame Kontrollen verhindern.