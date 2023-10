Umzugskosten absetzen So geben Sie Umzugskosten in der Steuererklärung an

Geht es um die Umzugskosten mit Bezug zur erstmaligen Berufsausbildung (außerhalb einer Universität), gibt es in der Regel ein Ausbildungsdienstverhältnis, also eine Anstellung in einem Ausbildungsbetrieb, das dazu berechtigt, einzelne Nachweise und/oder die Umzugskostenpauschale in Anspruch zu nehmen. Umzugskosten können dann als Werbungskosten eingetragen werden. In diesem Fall ist es also auch möglich, einen so errechneten steuerlichen Verlust in andere Jahre zu übertragen und dann steuerlich verrechnen zu lassen.