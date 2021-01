Unwirksame Mietpreisbremse Muss der Staat Mieter entschädigen?

Das war kein hessischer Einzelfall, sondern ein bundesweites Phänomen. In zahlreichen Bundesländern gab es bei der Einführung der Mietpreisbremse rechtliche Probleme: In Baden-Württemberg waren es Formfehler, in Brandenburg eine unzureichende Begründung, auch in Bayern, Hamburg, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen waren die entsprechenden Verordnungen zumindest anfangs unwirksam. Meist haben die Länder mittlerweile nachgebessert, erließen zwischen 2018 und 2020 neue Verordnungen, die nun weitgehend wirksam sind.