„Verfassungswidrige Ungleichbehandlung“ Bundesfinanzhof macht Anlegern Hoffnung auf günstigere Steuerregeln

Sollte das Bundesverfassungsgericht wie der BFH entscheiden, dann wäre das für Aktionäre ein großer Vorteil. Sie könnten Verluste aus dem Verkauf von Aktien künftig dann beispielsweise auch mit Zinsen oder Dividenden verrechnen. Bislang geht das nicht. Meist wäre es dann nicht mehr nötig, Aktienverluste in die Folgejahre zu übertragen. Die Steuerzahler könnten so schneller über Liquidität verfügen.



Über die Verlustverrechnung bei Aktien hinaus, hätte ein Urteil der Verfassungsrichter zugunsten der Anleger wohl auch Folgen für andere Kapitalanlagen. Im vergangenen Jahr hat das Bundesfinanzministerium entschieden, dass Verluste aus Termingeschäften sich nur bis 20.000 Euro pro Jahr mit Gewinnen aus eben diesen Geschäften verrechnen lassen. Nicht verrechenbare Verluste müssen Anleger auf die Folgejahre übertragen. Kritiker hatten von Anfang an auch diese Regelverschärfung für eine verfassungswidrige Ungleichbehandlung gehalten. In unserem Format WiWo Coach haben wir beschrieben, welche Regeln bei der steuerlichen Verrechnung von Verlusten aus Termingeschäften gelten, gerade auch, wenn schon 2020 erlittene Verluste noch nicht vollständig verrechnet worden sind.