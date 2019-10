Vergaberecht: „Fünf Jahre Sperre, wenn Straftatbestände erfüllt sind“

Welche Konsequenzen drohen bietenden Unternehmen darüber hinaus?

Noch härter sind sogenannte Vergabesperren für künftige Ausschreibungen. Je nach Verstoß kann diese Sperre fünf Jahre dauern, wenn Straftatbestände erfüllt sind. Bei anderen Verfehlungen bis zu drei Jahre Sperre..



Wie können Unternehmen solche Taten möglicherweise auch überengagierter Einzelner verhindern?

Diejenigen Mitarbeiter, die mit der Vorbereitung von Angeboten befasst sind, müssen entsprechend sensibilisiert und geschult werden. Sie müssen wissen, was zulässig und was verboten ist.



Aus Sicht von Unternehmen werden Ausschreibungen immer komplizierter. Was sind denn die größten Hürden, gerade für Mittelständler?

Eine ganz wesentliche Hürde ist diese: Gerade dann, wenn Unternehmen umfangreiche Unterlagen beibringen sollen, muss sichergestellt werden, dass zum einen sämtliche angefragten Informationen und Unterlagen auch vorgelegt werden und zum anderen die vorgelegten Unterlagen in sich widerspruchsfrei sein müssen. Insbesondere, wenn die Bieter umfangreiche Konzepte vorlegen sollen. Hier darf letztlich kein Produkt oder Verfahren abweichend von den benannten Produkten und Verfahrensweisen im Leistungsverzeichnis beschrieben werden. Und: Verschiedene Konzepte müssen untereinander stimmig sein. Jede erfolgreiche Ausschreibungsbearbeitung beginnt mit dem sorgfältigen Durchlesen der Vergabeunterlagen.



Nach meiner Einschätzung werden kleine oder mittelständische Unternehmen nicht benachteiligt. Hürden für den Mittelstand können jedoch unter Umständen in allzu hohen Anforderungen zur Erfüllung bestimmter Normen liegen. Großunternehmen sind bei der Angebotserstellung teilweise auch schwerfälliger, weil unterschiedliche Abteilungen zuarbeiten.



Benachteiligt können kleinere und mittelgroße Mittelständler dann sein, wenn der Auftraggeber eine Bewertung anhand von Kriterien, wie Umsatzgröße, einer Mindestpersonalzahl oder Anforderungen an technische Ausstattung oder Anzahl und Umfang von Referenzen, gefordert werden.