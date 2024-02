Versicherer Bafin: Kunden werden für überteuerte Fondspolicen entschädigt

Fondspolicen wurden in der Niedrigzinsphase zum Verkaufsschlager der Assekuranz. Rund 200 Milliarden Euro haben Kunden in Deutschland insgesamt in Fondspolicen angelegt. Aber das Geld ist dort vielfach sehr schlecht aufgehoben. Von den Gewinnen, die die Fonds in den Policen erzielen, kommt beim Anleger zu wenig an. Sind die Kosten der Lebensversicherungen und Fonds zu hoch, kommt der Anleger auf keinen grünen Zweig. Da vieles an diesen Policen noch immer sehr intransparent ist, ist die Kostenkeule vielen Kunden der Lebensversicherungen nicht bewusst.