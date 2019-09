Versicherungs-Ranking Hier finden Sie den besten Rechtsschutz

Wichtig war die Absicherung des Privat- und Wohnungsbaustein als Single. Im Rahmen des Baustein Privat ist auch der Rechtsschutz als Verkehrsteilnehmer als Fußgänger und Radfahrer inkl. E-Bike etc. versichert, insoweit kann auf den Baustein Verkehr verzichtet werden.

Bei der Gewichtung der Bedingungspunkte wurde auf speziell auf die Assistance-Leistungen Wert gelegt. Einige der Anbieter begrenzen diese auf die versicherten Bereiche und bieten teilweise lediglich nur eine telefonische Erstberatung in diesen Bereichen an. Aus diesem Grunde ergeben sich die starken Punktdifferenzen.

*Einige Versicherer bieten keine reine Absicherung als Single, hier wurde Single mit Kind (SK) oder der Familientarif berechnet.

Um eine Vergleichbarkeit der Tarife zu schaffen, wurde eine Selbstbeteiligung in Höhe von 150 Euro berechnet, da diese der größtmögliche gemeinsame Nenner bedeutet hat. Ferner bieten nicht alle Versicherer die Möglichkeit den Baustein Beruf auszuschließen.

Die Schulnoten ergeben sie wie folgt:

50 - 40 Punkte: sehr gut

39 - 30 Punkte: gut

29 - 20 Punkte: befriedigend

19 - 15 Punkte: ausreichend

Falls der Versicherer eine pauschale Mitversicherung von allen selbstgenutzten Wohneinheiten tariflich nicht vorgesehen hat, wurden die selbstgenutzten Wohneinheiten separat berechnet.