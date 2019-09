Versicherungs-Ranking Hier finden Sie den besten Rechtsschutz

Heiner P. ist vor allem der Arbeitsrechtsschutz wichtig, aber nicht nur. Er will alle Bereiche seines Lebens und des Lebens seiner Familie abdecken. Er lebt mit seiner Frau Rita (48) und seinen beiden Kindern in einem repräsentativen Einfamilienhaus in einer gehobenen Wohngegend in Mitteldeutschland. Sein ältester Sohn ist 19 Jahre alt und studiert Chemie in Bayreuth. Dort wohnt er in einem kleinen Studenten-Appartement. Das Nesthäkchen der Familie ist gerade sieben Jahre alt geworden und geht in eine private bilinguale Grundschule in der Nachbarstadt. Sie wird jeden Tag von der Mutter zur Schule gefahren und wieder abgeholt. Rita ist nicht berufstätig. Vor ein paar Jahren hat sie ihre Leidenschaft für die Fotografie entdeckt und vermarktet erfolgreich ihre Bilder und erzielt damit einen Jahresumsatz in Höhe von 20.000 Euro. Ihre Freizeit verbringen Heiner und Rita gerne in ihrem Ferienhaus an der Ostseeküste, das sie vor ein paar Jahren preiswert gekauft und liebevoll renoviert haben. „Wichtig ist neben der Vereinbarung der Bausteine Privat, Beruf und Verkehr auch die Mitversicherung aller von der Familie selbstgenutzten Wohneinheiten, sowie eine Absicherung der selbständigen Tätigkeit der Ehefrau“, sagt M&M-Experte Schwarzer. Fünf Tarife mit Rund-um-Sorglos-Paket haben die Note „sehr gut“ erhalten, die Prämien liegen zwischen 350 und knapp 500 Euro. Das allerbeste Preis-Leistungsverhältnis hat Advocard. Am günstigsten ist die WGW, am teuersten die ARAG. Die Selbstbeteiligung liegt bei allen Tarifen bei 150 Euro.