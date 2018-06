Vier-Tage-Woche Wie Sie mit weniger Arbeit (fast) dasselbe Geld bekommen

Zumindest all jene, die noch an die gesetzliche Rente glauben. Denn auch wenn es Ihnen gelingt, Ihre Nettobezüge nahezu konstant zu halten, Ihre Sozialbeiträge schrumpfen mit dem Bruttogehalt. Das ist die eingangs erwähnte Kehrseite: Mit 80 Prozent seines Gehalts und seiner Einzahlungen in die Rentenkasse sammelt der Durchschnittsverdiener auch nur noch 0,8 Rentenpunkte pro Jahr an. Steht er noch am Anfang seiner beruflichen Laufbahn, so bedeutet das leicht mehr als 200 Euro weniger Rente im Monat. Je später im Leben er die Arbeitszeit reduziert, desto geringer sind die Abzüge bei der gesetzlichen Rente.