Vier-Tage-Woche Wie Sie mit weniger Arbeit (fast) dasselbe Geld bekommen

Sie können auch selbst tätig werden, um ihr Nettogehalt weiter zu erhöhen. Je nach dem, was Ihr Job ist, sollten Sie in Erwägung ziehen, künftig am Wochenende zu arbeiten. Genauer: sonntags. Zwar gibt es hierauf keinen Rechtsanspruch, aber die meisten Arbeitgeber zahlen einen Sonntagszuschlag. Der beträgt in der Regel etwa 50 Prozent des regulären Stundenlohns – und ist steuerfrei. Im Beispielsfall des Durchschnittsverdieners wären das immerhin 80 Euro pro Acht-Stunden-Schicht. Arbeitet er nur jeden zweiten Sonntag, so kommen so 2080 Euro im Jahr zusammen. Die Sonntagsarbeit wird natürlich ausgeglichen, sodass Sie in Ihrer neuen Vier-Tage-Woche trotzdem eine extralange Pause einlegen können, etwa von Donnerstag bis Samstag.