„Völlig sinnlos“ Wer ist Charlie24, der Retter der Grundsteuer-Verzweifler?

Na gut, gehen wir mal in die Details. Sie haben die Formulare beim Bundesmodell als besonders fehleranfällig bezeichnet. Wo gibt es da die meisten Fehler? Und warum?

Bei den Online-Abfragen ist man den amtlichen Formularen auf Papier gefolgt. Das ist in meinen Augen das Hauptproblem. Denn wenn Sie eine Steuererklärung ausfüllen – jetzt auch noch unter gefühltem Zeitdruck – dann fangen Sie vorne an. Bei der Grundsteuer heißt das Formular dafür: Hauptvordruck. Dort werden dann Angaben zu irgendwelchen Flurstücken erwartet, die Ihnen ganz oder teilweise gehören. So weit kommt man vielleicht noch mit. Dann aber sollen Sie in diesem Formular eine Verknüpfung zu einem anderen Formular herstellen, einer Anlage Grundstück, von der Sie aber noch gar nichts wissen, die Sie noch gar nicht gesehen, geschweige denn ausgefüllt haben. Trotzdem sollen Sie plötzlich Bezug dazu nehmen und eine Zeile elf ausfüllen. Sie haben eigentlich keine Chance, zu verstehen, was da von Ihnen erfragt wird. Als Antwortoption steht unter anderem „keine Angabe“ zur Verfügung. Und wenn Sie überhaupt keine Ahnung haben, was das Feld soll, dann lassen Sie die Auswahl eben auf „keine Angabe“ stehen.