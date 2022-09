„Völlig sinnlos“ Wer ist Charlie24, der Retter der Grundsteuer-Verzweifler?

Heute geben Sie die Antworten…

Ja, dann bin ich in den Ruhestand eingetreten. Natürlich hatte und habe ich auch andere Projekte. Aber man hat als Ruheständler halt viel mehr Zeit, 50 Stunden zusätzlich jede Woche. Da habe ich mir gedacht: Es schadet dem Gehirn nicht, wenn man sich ein bisschen weiter mit solchen Themen befasst. Das ist manchmal anspruchsvoll, manchmal auch nicht. Aber so habe ich angefangen, Antworten zu geben. Das war 2016. Mittlerweile bin ich über 70 und bleibe am Thema elektronische Steuererklärung dran.



Lesen Sie auch: Sechs Dinge, die Sie über die neue Grundsteuer wissen müssen



Waren Sie immer so aktiv im Forum wie jetzt?

Nein, so extrem wie jetzt war es nie.