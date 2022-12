Von Steuer bis Arbeitsrecht Diese Urteile des Jahres können Ihnen richtig viel Geld bringen

Ist die Immobilie jedoch renovierungsbedürftig, kann auch eine längere Verzögerung noch akzeptiert werden. Entscheidend ist, dass die einziehende Person einen möglichst schnellen Einzug so gefördert hat, wie es ihr möglich ist (BFH, II R 6/21). Im konkreten Fall zog eine Tochter erst 1,5 Jahre nach dem Tod ihrer Mutter in die Wohnung ein, weil sie diese erst entrümpeln und dann umfassend renovieren musste. Selbst in diesem Fall hielt der BFH den Steuervorteil nicht für ausgeschlossen, verwies den Fall aber zur finalen Klärung zurück an die Vorinstanz.