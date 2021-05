Vor Urteilen des Bundesfinanzhofs Doppelbesteuerung: Zahlen Millionen Rentner zu hohe Steuern?

Es ist ein Aufregerthema, mit viel Emotion. Gleichzeitig ist der Sachverhalt komplex. Wir reden über den Streit um eine mögliche Doppelbesteuerung der Rente. In zwei anhängigen Verfahren verhandelt der Bundesfinanzhof dazu am 19. Mai (BFH, X R 20/19 und X R 33/19). Nach Verhandlungen im ersten Verfahren kündigte der BFH eine mündliche Urteilsverkündung am 31. Mai an; eine Tendenz war dabei nicht zu erkennen.