Vor Urteilen des Bundesfinanzhofs Milliardenstreit um Doppelbesteuerung: Werden Renten unzulässig hoch besteuert?

Es ist ein Aufregerthema, mit viel Emotion. Gleichzeitig ist der Sachverhalt komplex. Wir reden über den Streit um eine mögliche Doppelbesteuerung der Rente. In zwei anhängigen Verfahren wird der Bundesfinanzhof dazu am 19. Mai verhandeln (BFH, X R 20/19 und X R 33/19). Dabei könnte schon an diesem Tag eine Tendenz erkennbar werden; die eigentliche Entscheidung soll aber erst in einem gesonderten Termin Ende Mai verkündet werden, hatte der BFH bereits im Vorfeld mitgeteilt.