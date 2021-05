Vor Urteilen des Bundesfinanzhofs Milliardenstreit um Doppelbesteuerung: Werden Renten unzulässig hoch besteuert?

Die WirtschaftsWoche hatte erstmals 2016 über das Thema berichtet und damit auch in politischen Fachkreisen eine Debatte angestoßen. Mittlerweile ist es ein massenwirksames Thema geworden. Strenggenommen war das Thema aber auch 2016 zumindest für Experten nicht völlig neu. In dem damaligen Artikel wiesen wir auf eine Stellungnahme von 2007 hin. In dieser vertraulichen Stellungnahme an das Bundesfinanz- und Bundessozialministerium stand, dass die neue Besteuerung „bei Zugrundelegung der aktuellen Rahmenbedingungen in erheblichem Umfang gegen das Verbot der Zweifachbesteuerung verstößt“. Eine Änderung des entsprechenden Gesetzes sei „erforderlich“. Verfasser der Stellungnahme waren Herbert Rische, bis März 2014 Präsident der Deutschen Rentenversicherung Bund, und der Finanzwissenschaftler Bert Rürup, der vor der Reform der Rentenbesteuerung selbst eine Sachverständigenkommission zu dem Thema geleitet hatte. Heute ist Rürup Präsident des Handelsblatt Research Institutes, das, wie die WirtschaftsWoche, zur Verlagsgruppe Handelsblatt gehört. Ihre Stellungnahme blieb jedoch folgenlos, bis heute.