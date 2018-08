Vorsorge Was das neue Rentenpaket für Ihr Geld bedeutet

Am Ende konnte sich die SPD nicht durchsetzen: Von ihrer Forderung, das Rentenniveau bis 2040 zu stabilisieren, ist im neuen Rentenpaket nichts mehr zu sehen. Stattdessen finden sich in den Beschlüssen, die noch am Mittwoch durchs Parlament gehen sollen, viele Versprechen, die schon aus den Koalitionsverhandlungen bekannt sind. Auch ohne die SPD-Forderung hält die Große Koalition noch genug Wohltaten für die Bürger bereit. Wir zeigen, wer wie stark profitiert – und wer draufzahlt.