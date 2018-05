Vorwurf der Steuerhinterziehung: Anklage gegen frühere DFB-Funktionäre

„Diese Anklageerhebung ist blinder Aktionismus, um von eigenem Fehlverhalten abzulenken und die „heiße Kartoffel Ermittlungsverfahren“ möglichst schnell in die Verantwortung der Gerichte abzuschieben. Ich hatte zu keinem Zeitpunkt Veranlassung, den reichen DFB durch eine Steuerhinterziehung noch reicher zu machen“, sagte der ehemalige DFB-Präsident Zwanziger am Mittwoch in einer Erklärung seines Anwalts. Auch Niersbach, sein 2015 im Zuge der Affäre zurückgetretener Nachfolger an der Spitze des Verbandes, erklärte der Deutschen Presse-Agentur: „Es wird sich herausstellen, dass die gegen mich erhobenen Vorwürfe völlig haltlos sind.“