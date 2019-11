VW-Betriebsräte: Kampf ums Recht in Braunschweig

An dem Fall Osterloh ist zweierlei bemerkenswert: Erstens die Chuzpe der Unternehmensverantwortlichen, nach der Verurteilung von Volkert mit bloß kosmetischen Korrekturen weiterzumachen und letztlich eine mittelbare Amtsbezahlung des Betriebsratsvorsitzenden als Quasi-Bereichsleiter zu betreiben. Das darf die Justiz als Angriff verstehen.



Zweitens fallen die wendigen und windigen juristischen Kniffe auf, mit denen jedenfalls die strafrechtliche Vorwerfbarkeit beseitigt werden soll. Da wird vom Unternehmen zuerst scheinbar reuig die Vergütung der Betriebsräte auf die höchste Tarifstufe reduziert, worauf – gaaanz unabgesprochen – der Betriebsratsvorsitzende seine hohe Vergütung einklagt. Sodann tauchen vor dem Arbeitsgericht zwei ehemalige Bundesarbeitsrichter auf, die als „Schiedsgutachter“ die hohe Vergütung bis auf kleine Korrekturen als legal bestätigen (obschon Schiedsverfahren in der Arbeitsgerichtsbarkeit grundsätzlich ausgeschlossen sind), worauf wundersam das Arbeitsgericht Braunschweig einen entsprechenden Vergleich protokolliert – und das obschon die Betriebsratsvergütung im Kern nicht verhandelbar ist, sondern rechtlich vorgegeben. Im Hintergrund wirkt für VW ein bekannter Arbeitsrechtsprofessor, dessen großmütig-großzügiges Gutachten Eingang in ein aktuelles Buch zur „Rechtssichere[n] Betriebsratsvergütung“ gefunden hat.



Was ist von all dem zu halten: In der Sache geht es darum, ob das Ehrenamtsprinzip durch die Berücksichtigung der Betriebsratskarriere ausgehebelt werden kann. Herr Osterloh ist zwar gelernter Industriekaufmann, hat aber 1977 als nur angelernte Montagekraft am Band angefangen. Als er 1990 in den Betriebsrat gewählt worden ist, hatte er in der Zwischenzeit keine besondere Berufskarriere erreicht; er entschied sich für „die klassische Betriebsratskarriere“. Wie kann man da glauben, er wäre ohne Betriebsratsarbeit Bereichsleiter geworden? Dass ihm VW die Funktion des Personalvorstands angeboten hat, ist kein Argument. Dieses Angebot ist auch nur Frucht der Betriebsratskarriere und also für die hypothetische Normalkarriere nicht verwertbar. Außerdem: Wenn das zählte, könnte man die Grenzen des Ehrenamtes durch beliebige Job-Angebote an den Betriebsrat, den man begünstigen will (gerne auch „über-Kreuz“ mit befreundeten Unternehmen) vollständig aushebeln.