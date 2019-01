Wann die Airline zahlen muss Verspätungen und Ausfälle: Diese Rechte haben Flugreisende

Worum geht es konkret?

Der BGH befasste sich jetzt in zwei Fällen mit der Forderung von je 600 Euro Ausgleichszahlung für insgesamt fünf Fluggäste. Die Kläger wollten Ende Mai 2016 mit British Airways von New York über London nach Stuttgart fliegen. Am Terminal des US-Flughafens fielen die Computer komplett aus. Damit die Flüge nicht gestrichen werden mussten, wurden die Formalitäten per Hand, am Laptop oder Telefon erledigt. Das dauerte, die Maschine kam fast drei Stunden zu spät in London an.