Weihnachtsgeld 2021 Höhe und Anspruch der Sondervergütung

Etwa 53 Prozent der Beschäftigten in Deutschland erhalten, zusätzlich zum monatlichen Gehalt, von ihrem Arbeitgeber Weihnachtsgeld. Grundsätzlich ist die Sonderzahlung nicht verpflichtend. Einen gesetzlichen Anspruch haben Mitarbeitende erst dann, wenn das Weihnachtsgeld im Arbeitsvertrag bzw. Tarifvertrag oder in einer Betriebsvereinbarung explizit zugesichert wird. Das gilt übrigens auch in wirtschaftlich schwachen Jahren wie zuletzt in der Corona-Krise.

Besteht eine solche Vereinbarung nicht, haben Beschäftigte auch keinen Rechtsanspruch auf die Sondervergütung. Eine freiwillige Zahlung des Arbeitgebers ist allerdings zu jedem Zeitpunkt möglich.