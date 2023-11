Weihnachtsgeld 2023 Wann wird die Sondervergütung ausgezahlt?

Laut Statista waren im vergangenen Jahr 77 Prozent der Sonderzahlungen an Tarifverträge gebunden. Die Höhe des Weihnachtsgeldes wird beim Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) am monatlichen Durchschnittsgehalt der Monate Juli, August und September berechnet. Die prozentuale Vergütung ist außerdem an die jeweilige Entgeltgruppe des Tarifbeschäftigten gebunden.