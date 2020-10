Wirecard-Anleger Prozessfinanzierer hält Klagen gegen EY für substanzlos

Der Münchner Rechtsanwalt Peter Mattil glaubt an eine niedrigere Schwelle, um EY einen bedingten Vorsatz nachzuweisen. Es genüge, im Detail zu belegen, wo EY in der Wirecard-Bilanz weggeschaut oder nicht nachgefragt habe. Juristen sprächen dann von einem bedingten Vorsatz. Dieser bedingte Vorsatz, so Mattil, sei dann in der Klage anhand der Ungereimtheiten in der Bilanz zu belegen.