Wirecard: Bundesbanker dürfen nur in Maßen zocken

Diese Einschränkungen waren dem Bundesbankmitarbeiter zu rigide. Er klagte daher vor dem Frankfurter Verwaltungsgericht. Zwar sahen die Richter erhebliche Eingriffe in private Finanzgeschäfte. Sie hielten die Regulierung jedoch für zulässig. Denn es sei ein legitimes Ziel, den „bösen Anschein“ zu verhindern, dass dienstliche Kenntnisse ausgenutzt werden. Dadurch würde das Vertrauen in die Zentralbank und das Eurosystem gestärkt (9 K 5011/18.F).



Dass die Ethik-Leitlinien der Bundesbank Mitarbeiter als Insider einstuften, sei zulässig, so die Frankfurter Richter. Anders als die Vorstände oder Aufsichtsräte von Aktiengesellschaften müssten sie nicht mit den gleichen strafrechtlichen Konsequenzen rechnen. Insofern sei der Begriff Insider sehr weit auszulegen. Das Urteil des Verwaltungsgerichts ist inzwischen rechtskräftig, weil der Kläger auf eine Revision verzichtete.