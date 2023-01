Wirtschaftskriminalität: NRW-Steuerfahnderin Birgit Orths: Täter sind global aufgestellt und wir nicht

Ob Cum-Ex, Steueroasen oder der Betrug mit Corona-Soforthilfen – der Schaden für den Steuerzahler durch Wirtschaftskriminalität ist enorm. Doch die Aufklärung durch die deutschen Behörden ist nach der Ansicht von Steuerfahnderin Birgit Orths, die in all diesen Fällen ermittelt hat, mangelhaft. „Wir sind kleinteilig, regional und langsam“, sagt sie in einem am Sonntag veröffentlichten Gespräch mit Reuters. „Die Täter sind global aufgestellt und wir eben nicht.“