Wiso, Taxman, Steuerbot Die beste Steuersoftware 2021 für PC und Notebook

Diese App vom Haufe-Verlag erfüllt bereits viele Wünsche. Sie führt simpel und schnell durch die Steuererklärung, in einem Chat-Stil, durchaus in nur 20 bis 30 Minuten. Vorjahresangaben bietet die App erneut an. Das beschleunigt zusätzlich. Werte aus der Lohnsteuerbescheinigung müssen abgetippt werden – an dieser Stelle ist wohl am ehesten noch Zeitersparnis drin. Die Sprache ist weniger jugendlich als früher. Auch kleine Bildchen werden seltener eingesetzt. Damit wirkt der Steuerbot jetzt seriöser. Erklärungen werden oft erst beim Klick auf ein kleines Infosymbol angezeigt; in der Regel sind sie dann verständlich und hilfreich. Wer sie nicht liest, der könnte an ein paar Stellen überflüssige Angaben machen oder relevante Ausgaben übersehen. Oft weist die App aber selbst auf mögliche Steuervorteile hin, bietet Pauschbeträge als Option an. Am Ende kann die Steuererklärung als PDF-Datei überprüft und dann abgegeben werden. Leider ist der Steuerbot nicht mehr kostenlos; mittlerweile kostet die Abgabe in der Regel. Wer auf Schnelligkeit aus ist, der hat mit dem Steuerbot in simpleren Fällen aber eine echte und komfortable Option.