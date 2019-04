WiWo-Top-Kanzleien: Am Anfang glauben sie noch an einen Irrtum

Welchem Irrtum unterliegen fast alle Manager, die ins Visier der Staatanwaltschaft kommen? Die Durchsuchungen erleben und womöglich erst mal in U-Haft landen? Sie glauben an einen Irrtum, sagt Wirtschaftsstrafverteidiger Jürgen Wessing aus Düsseldorf. Und diesen Irrtum wollen Sie dem Staatsanwalt gerne mal persönlich erklären, dann werden sich Vorwürfe schon in Luft auflösen, meinen Sie. Nach einer Nacht in U-Haft dämmert ihnen dann, dass alles ernst ist und sich dann doch nicht so schnell aus der Welt schaffen lässt. Die Möglichkeiten für Manager, mit dem Gesetz in Konflikt zu kommen, sind so groß wie nie. Die Staatsanwaltschaften haben seit dem Siemens- und dem Ferrostal-Skandal aufgerüstet: sie haben mehr Staatsanwälte als früher und Schwerpunktstaatsanwaltschaften für Weisse-Kragen-Delikte gelten als Karrieresprungbrett.