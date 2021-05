WiWo-Top-Kanzleien Die besten Anwälte für Arbeits- und Gesellschaftsrecht

Andere halten das für Aktionismus, schließlich sind die heutigen Arbeitnehmerrechte schon viel weitreichender, als den meisten bewusst ist. Vor zwei Jahren hat der Europäische Gerichtshof (EuGH) klargestellt, dass die Arbeitszeiten aller Beschäftigten grundsätzlich aufgezeichnet werden müssen. Ein entsprechendes Bundesgesetz steht zwar noch aus, Arbeitsrechtler Bitsch rechnet damit in ein bis zwei Jahren. Rechtlich offen hingegen ist die Frage, wie ein unterbrochener Urlaub zu behandeln ist. Ruft die Chefin in den Ferien an, um einen Arbeitsauftrag zu erteilen, müsse laut Anwältin Panzer-Heemeier der dadurch verlorene Urlaubstag gutgeschrieben werden. Anwalt Bitsch geht weiter: Mitunter störe die Unterbrechung auch die Erholung insgesamt, dann müsse der gesamte Urlaub neu gewährt werden. Er hat schon einige entsprechende Fälle für Unternehmen betreut, in denen die Mitarbeiter vor Gericht Erfolg hatten und deshalb per Vergleich Zahlungen erhielten.