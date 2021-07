WiWo-Top-Kanzleien Die besten Anwälte für Insolvenzrecht und Restrukturierung

Es war eine eindringliche Warnung, die Christopher Ernst zusammen mit 200 Gastronomen an die Bremer Regierung schrieb. Doch ihm half es nicht. „Die meisten von uns sind womöglich bis zum Ende des Monats weg vom Fenster“, hieß es in dem Brandbrief, formuliert gleich zu Beginn der Coronapandemie, im März vergangenen Jahres. Das Restaurant Kränholm im historischen Fachwerkhaus, das Ernst leitete, lebte vor allem von größeren Veranstaltungen wie Hochzeiten und Tagungen. Nach drei Monaten ohne Einnahmen meldete er Insolvenz an. Pünktlich in der vorgeschriebenen Drei-Wochen-Frist, wenn fällige Rechnungen nicht mehr bezahlt werden können.