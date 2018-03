WiWo-Top-Kanzleien: Die besten Anwälte für Kartellrecht

Gegen Absprachen gehen die Wettbewerbshüter heute härter vor. Anschließende Zivilklagen sind für spezialisierte Kanzleien auch in Europa ein zunehmend attraktives Geschäftsmodell. So hat etwa die US-Kanzlei Hausfeld in Berlin und Düsseldorf Standorte eröffnet, um auch hier nach US-Vorbild Klagen für Geschädigte auf den Weg zu bringen.