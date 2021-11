WiWo Top-Kanzleien Die besten Anwälte und Kanzleien für Prozessführung und Schiedsverfahren

Eigentlich hatte sich das US-amerikanische Unternehmen sehr viel versprochen von der Chiptechnik, die es dem deutschen Start-up im vergangenen Jahr abgekauft hatte, erzählt Daniel Busse, Spezialist für Schiedsverfahren von Busse Dispute in Frankfurt. Doch die Hoffnungen wurden enttäuscht. Die Amerikaner forderten Schadenersatz in zweistelliger Millionenhöhe. Und die Deutschen konterten: Die Käufer hätten es versäumt, die Technologie ordentlich weiterzuentwickeln. Keins der beiden Unternehmen aber wollte sich in die Hände der staatlichen Gerichtsbarkeit im Lande ihres Geschäftspartners begeben. Und so wählten die beiden Parteien also ein Schiedsverfahren, das in der Schweiz und auf Englisch tagte.