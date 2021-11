WiWo Top-Kanzleien Die besten Anwälte und Kanzleien für Versicherungs- und Erbrecht

Das kommt selbst in den größten Familienunternehmen vor, wie zuletzt in der Familie Tengelmann mit ihren 86.000 Mitarbeitern. Der frühere Chef Karl-Erivan Haub verschwand 2018 spurlos bei einem Ski-Ausflug am Matterhorn. Ein Familienstreit zwischen seiner Ehefrau und den Kindern auf der einen Seite und den Geschwistern auf der anderen beschäftigte die Gerichte mehrere Jahre lang. In diesen juristischen Auseinandersetzungen versuchten die Beteiligten, eine nicht nur einvernehmliche, sondern wenn möglich auch steuergünstige Lösung zu finden. Letztlich ohne Erfolg.