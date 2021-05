WiWo-Top-Kanzleien Die besten Anwälte für Arbeits- und Gesellschaftsrecht

Mehr zum Thema: Erstmals haben Juristen sowie Experten aus der Wirtschaft die besten Anwälte in 20 Rechtsgebieten gewählt. In die Riege der Legal All Stars schafften es insgesamt 58 Juristen aus 46 Kanzleien. Lesen Sie hier das Ranking. Legal All Stars 2020: Das sind die besten Anwälte ihres Fachs