WiWo-Top-Kanzleien Exklusive Rangliste: Die besten Anwälte für IT-Recht

Doch welche Kanzleien bieten überhaupt spezialisierte IT-Dienste an? Und wie finden Manager maßgeschneiderte Expertise – den richtigen Fachmann für ihr Unternehmen?



Am besten gleich hier: Die WirtschaftsWoche listet in einem exklusiven Ranking die führenden Kanzleien und Anwälte in Deutschland für IT-Recht auf. Dafür identifizierte das Handelsblatt Research Institute in einem ersten Schritt 538 IT-Rechtsexperten aus 74 Kanzleien, die wiederum jeweils zwei favorisierte IT-Anwälte und Kanzleien der Branche nennen sollten. Im Anschluss bewertete eine Fachjury die Ergebnisse.