WiWo-Top-Kanzleien Die besten Anwälte für Bank-, Finanz- und Kapitalmarktrecht

Der damit verbundene Aufwand sei jedoch groß: Asset Manager müssten nun penibel prüfen, ob Unternehmen, Immobilien und Projekte, in die sie investieren, gemäß EU-Taxonomie nachhaltig sind. „Da stellt sich für mich schon die Frage, ob Aufwand und Nutzen in einer angemessenen Relation stehen – zumal bei der Klassifizierung zahlreiche Zweifelsfälle auftauchen“, sagt Schlitt. Zudem drohten insbesondere Start-ups und Mittelständlern Nachteile – etwa bei Börsengängen. „Institutionelle Investoren dürften bei Börsengängen künftig noch detailliertere Informationen fordern, um ihre eigenen Nachhaltigkeitsberichtspflichten zu erfüllen“, prognostiziert Schlitt. „Das könnte gerade jungen Unternehmen den Weg an den Kapitalmarkt erschweren.“