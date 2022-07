WiWo Top-Kanzleien Neue Gesetze? Auf diese Steuerberater können Unternehmen bauen

Kowallik beobachtet diese Ballung skeptisch. „Leider werden dadurch für zahlreiche Unternehmen weitere Pflichten und Auflagen hinzukommen“, kritisiert er. Dabei sei insbesondere für den Mittelstand „eine radikale Vereinfachung“ notwendig. Damit meint der Digitalisierungsexperte weniger Steuererklärungen auf dem Bierdeckel als Strukturreformen in den Behörden. „Es ist ein Armutszeugnis, dass der Gesetzgeber noch immer nicht für schnellere und einfachere Abläufe gesorgt hat.“ Österreich und Italien etwa seien „wesentlich weiter“.



An Ideen, die Chancen der Digitalisierung auch praktisch zu nutzen, mangelt es nicht. So drängt Kowallik darauf, kleinen Unternehmen zu ermöglichen, einmal im Quartal ihre digitale Buchführung ans Finanzamt zu schicken. Auf dieser Basis, so die Idee, könnten Beamte dann sofort die fälligen Ertragsteuern ermitteln. „Vorauszahlungen und Steuererklärungen wären nicht mehr nötig“, sagt Kowallik. Immerhin habe der Fiskus infolge der Coronapandemie Fortschritte gemacht. So könnten Unternehmen Dokumente und Belege während einer Betriebsprüfung häufig online einreichen. Florian Oehl, Managing Partner bei der Beratung WTS, konstatiert ebenfalls einen „Digitalisierungsschub“ in den Finanzbehörden. Digitale Belege und Onlineprüfungen gehörten zum Alltag, sagt er.