WiWo-Top-Steuerberater Die renommiertesten Kanzleien und Experten für Digitalisierung und Prozessoptimierung

Nach der Coronakrise ist das besonders wichtig. Denn eines lässt sich trotz aller Unwägbarkeiten mit großer Sicherheit prognostizieren: Angesichts hoher Staatsdefizite dürften Finanzbeamte noch entschlossener darauf aus sein, Fehler zugunsten des Steuerzahlers, Tricksereien und Hinterziehungsversuche zu entdecken. Auch so lassen sich schließlich ohne Steuererhöhungen zusätzliche Einnahmen generieren. Deshalb dürfte die Pandemie auch die Digitalisierung in der Finanzverwaltung forcieren – also etwa das automatisierte Durchforsten von Datensätzen und Steuererklärungen, um Ungereimtheiten zu identifizieren. So schlagen innovative Analysetools beispielsweise Alarm, wenn eine Tochterfirma im Ausland ihrer deutschen Mutter überhöhte Preise in Rechnung stellt. Das ist eine beliebte Strategie, um Gewinne in Steueroasen zu schleusen.