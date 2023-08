WiWo-Top-Steuerberater In die Zukunft steuern: Diese Steuerkanzleien helfen Unternehmen weiter

Das gilt auch für weitere anstehende Neuregelungen. So will die Bundesregierung das Außensteuerrecht an mehreren Stellen verschärfen. Zudem wirft die globale Mindeststeuer ihre Schatten voraus: Sie soll laut einem aktuellen Gesetzentwurf hierzulande zum Jahreswechsel in Kraft treten. Steueroasen werden dann weniger attraktiv, Experten für internationales Steuerrecht sprechen von einer „neuen Ära“. So sieht es auch Finanzminister Lindner. „Gewinne in Deutschland zu machen und dann irgendwo anders fast keine Steuern zu zahlen – dieses Geschäftsmodell kommt zum Ende“, kündigte er im Juli an. Konzerne, die hierzulande Gewinne machen, müssten sich auch „an der Finanzierung des Gemeinwesens beteiligen“.