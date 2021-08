WiWo-Top-Steuerberater Die besten Steuerberater für kleine und große Unternehmen

Gut sei auch, dass der Arbeitgeber die Lohnsteuer am Ende des Arbeitsverhältnisses übernehmen kann. Vertretern von Start-ups gehen die Erleichterungen dagegen noch nicht weit genug – die Wahlprogramme machen ihnen Hoffnung auf mehr.



Allerdings sollten sich Gründer und andere Unternehmer nicht nur auf neue Steuervorteile einstellen: In etlichen Bereichen drohen strengere Vorgaben. So rechnet Rüchardt bei Dienstwagen nicht nur mit anhaltend akribischen Betriebsprüfungen, sondern auch mit einer Verschärfung: „Aus meiner Sicht ist es fraglich, ob die Bundesregierung an der attraktiven Besteuerung für die Privatnutzung von Benzin- und Dieseldienstwagen festhält“, sagt er: „Hier erwarten wir noch mehr Lenkung in Richtung Elektroantrieb.“